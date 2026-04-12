米国とイランが戦闘終結のためパキスタンの首都イスラマバードで開いている協議は、現地時間の１１日夕から１２日未明にかけて直接、間接協議が数回に分け行われた。イラン国営テレビによると、双方は１２日未明、いったん休止の上、同日中に協議を再開することで合意した。協議は２日目に入る。イラン国営テレビなどによると、協議はテーマごとに実務者レベルの分科会に分かれ、数回にわたる休憩をはさんで１４時間にわたって