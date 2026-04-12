鹿児島・阿久根市で海底に沈む旧日本海軍の戦闘機「紫電改」がカメラに捉えられた。「紫電改」は太平洋戦争末期から長い間海底に眠っていたが、81年ぶりに引き揚げられることになった。地上に姿を現した「紫電改」は当時の原型を残しており、貴重な戦争遺産となる。海底に眠る戦闘機…81年ぶりに地上へ鹿児島・阿久根市で8日に撮影されたのは、海底に沈んでいた旧日本海軍の戦闘機「紫電改」だ。この「紫電改」は、今から81年前の