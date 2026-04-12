【コンビニぺこ活】今月もフード業界の重鎮Ｘ氏が、コンビニ商品をじっくり分析・評価します。新年度のスタートということで、皆さん、バタバタな日々を送っているかもしれません。そんな時はＸ氏が推奨するおいしいコンビニ商品に頼っちゃうのも手ですよ！（点数は１０点満点、商品によっては販売が終了している可能性もあります）ランチに合いそうな総菜パンもあります！【ローソン】【まるでプリンアラモード】「なめらかプリ