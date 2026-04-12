【プロレス蔵出し写真館】今から４０年前の１９８６年（昭和６１年）２月６日、新日本プロレスの両国大会でアントニオ猪木と藤原喜明のシングル対決が行われた。前年の１２月６日、新日本と業務提携が決まったＵＷＦ勢がエースの前田日明を筆頭に両国国技館に乗り込んだ。「この１年半のＵＷＦの戦いが何であったかを確認するために新日本に来ました。試合を見てください」。前田が代表して、そうあいさつした年が明けた１月か