男子ゴルフの今季メジャー初戦「マスターズ」３日目（１１日＝日本時間１２日、ジョージア州オーガスタ・オーガスタナショナルＧＣ＝パー７２）、１６位から出た松山英樹（３４＝ＬＥＸＵＳ）は６バーディー、６ボギーの７２と伸ばせず、首位と９打差となる通算２アンダーの２９位に後退した。連覇へビッグスコアを出したいこの日は、３番から３連続バーディーを奪い、?兆し?を見せたが、直後の６番パー３をボギーとすると、良