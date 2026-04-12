引越しをすると新たな環境にストレスが溜まる猫さんもいますが、今回登場する黒猫さんは…。テンション爆上がりの姿が可愛いと、大きな注目を集めています。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で5.3万表示を突破し、3800件を超えるいいねを獲得！コメント欄には「嬉しくて嬉しくて斜めって走ってる♡可愛い」「癒されます」といった声が寄せられました。 【動画：『初めての新居』→長い廊下を見て『テンション上