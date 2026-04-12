新生活が始まる4月。新しい環境に向かう子どもたちを見ていると、ふと自分の子ども時代を思い出すことはありませんか。筆者には、4月になると思い出す「母の口癖」があります。それは、特別な日でもないのにふと母が言う、ある“魔法の言葉”。今回は、何気ない春の日に交わされたその言葉と、大人になって気づいた母の優しさについてご紹介します。 「今日はちょっと贅沢しよっか」という魔法の言葉 4月になると、私はいつ