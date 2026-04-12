今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんの寝相。ただ寝ていたわけではありません。この猫ちゃん、なかなか個性的な寝相を披露してくれました。投稿はThreadsにて、1.5万回以上表示。いいね数は2000件を超えていました。 【写真：ハンモックで『爆睡していた猫』→後ろ足が……想定外の『クセ強めな寝相』に爆笑】 寝相の癖強め 今回、Threadsに投稿したのは「huyutomugi」さん。登場したのは、猫の麦ちゃ