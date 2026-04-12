「３度目挑戦することはありません」大阪が“都構想”で三たび揺れている。大阪府と大阪市の広域行政一本化を目指す、いわゆる「大阪都構想」。’15年と’20年に大阪市の住民投票で否決されたものの、日本維新の会代表で大阪府知事の吉村洋文氏（50）が２月の大阪ダブル選の結果を受け、再び俎上に載せた。都構想自体の是非は議論すべきだが、前回の住民投票で吉村氏は「大阪市民の判断を政治家として率直に受け止めようと思います