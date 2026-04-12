俳優のアンディ・サーキスが「ザ・バットマン2」でもアルフレッド・ペニーワース役を続投することが分かった。6月からロンドンで撮影開始となるマット・リーヴス監督によるシリーズ第2弾で、バットマンことブルース・ウェインの執事役を再び演じる。 【写真】極秘結婚？ 人気モデルと仲むつまじい「バットマン」俳優 デッドラインによると、アンディは現在製作中の映画「Lord of the Ri