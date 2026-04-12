「何もしないから」と言われてホテルについていったが、半ば強引に性交渉する流れとなり、その後連絡が来なくなりました。法的手段をとれませんか？そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。相談者は「話がしたいだけ」という相手の言葉を信じてホテルについて行ったそうです。ところがホテルにつくと、相手から「強く押される」など半ば強引に求められ、交際することを前提として渋々性行為に応じたそうです。しかし、そ