久保建英のアシストで逆転も、ソシエダは3-3のドロースペイン1部レアル・ソシエダは現地時間4月11日、ラ・リーガ第31節でアラベスとホームで対戦し、3-3で引き分けた。負傷から約3か月ぶりに実戦復帰を果たした日本代表MF久保建英は、試合終盤に一時逆転ゴールをアシストする活躍を披露。地元メディアからはその勝負強さに高い評価が送られている。試合は二度にわたってリードを許す苦しい展開となったが、ソシエダが2度追い付