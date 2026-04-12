航空機に管制指示等を与えることで、航空機の異常接近・衝突を防ぎ、空域の航空交通管理を行うのが航空管制官です。そんな航空管制官が不足しているアメリカでは、政府はゲーマーが航空管制官になることに期待・推奨しています。Trump’s Transportation Secretary Sean P. Duffy and the Federal Aviation Administration Unveil New Campaign to Target Next Generation of Air Traffic Controllers | Federal Aviation Administ