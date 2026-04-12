タレントの香坂みゆきが１１日にＳＮＳを更新。半袖を着た姿を公開した。インスタグラムで「おはよう〜とうとうＴシャツにサングラス」とつづり、運転中ショットをアップ。「もう夏？コアトレ行きます！」と明かし、「今日も元気に」と結んだ。この投稿には「バッチグ〜」「今日は暖かいですね」「かっこいい」「私も半袖Ｔシャツでした〜」「イカす〜」などの声が寄せられている。