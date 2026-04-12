四月大歌舞伎初役「八重垣姫」中村時蔵（３８）が、２０２４年の６代目襲名以来、大役の数々で高い評価を受け、正統派女形の地位を確立している。今月の歌舞伎座「四月大歌舞伎」（２７日千秋楽）の「本朝廿四孝（ほんちょうにじゅうしこう）十種香」では八重垣姫を初役で勤め、時姫、雪姫と並ぶ「三姫」を制覇した。自身の使命を「先人たちが残した芸を受け継ぎ、次世代に渡す。奇をてらったことはしない」と語り、古典の王道