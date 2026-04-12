6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（毎週土曜後2：30〜※全8回）の第2回が、18日に放送される。それに先立って、ゲスト・&TEAMとの収録を終えたメンバーからのコメントが到着した。【番組カット】さらに仲良しに！BOYNEXTDOORと&TEAM2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、