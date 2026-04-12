劇団ひとりとホラン千秋がMCを務めるカンテレ・フジテレビ系『究極ジャッジ！ドリームメニュー』が、13日午後10時から放送される。ゲストに野呂佳代、“激推しサポーター”に河合郁人、東京ホテイソンを迎え、KEY TO LITの猪狩蒼弥がVTR出演する。【番組カット】鎌を持って幻の食材探しに奮闘する猪狩蒼弥同番組は、国民的チェーン店の看板メニューを、利益度外視の価格設定で“ドリームメニュー”として完成させるドキュメン