気象予報士でタレントの穂川果音（40）が11日に、インスタグラムを更新。埼玉・幸手市を訪れたことを報告した。穂川は「春爛漫がこんなに感じられる場所があるなんて埼玉県幸手市にある桜と辺り一面の菜の花に感動」とコメントし、菜の花や桜を背景にした近影をアップした。穂川はオフショルダーのトップスで肩からデコルテをチラリ。春らしいさわやかなホワイトコーデを披露した。この投稿にフォロワーからは「笑顔の美女って最