雑誌「SWITCH」公式アカウントが11日までに更新。ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）と7人組ガールズグループHANAのCHIKA（21）のツーショットを公開した。公式アカウントでは「雑誌『SWITCH』5月号（4／20発売）特集サカナクション山口一郎の新しい習慣デビュー当時から『魚民』であることを公言してきた、今、破竹の勢いで快進撃を続けるガールズグループHANAのメンバー・CHIKAとの対談を収