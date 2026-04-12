グラビアアイドル真田まこと（32）が11日までに、インスタグラムを更新。ビキニ姿を公開した。真田は「夏もリリイベももうすぐそこに!!」とつづり、曲線美際立つひもビキニショットをアップ。迫力満点な95センチバストが、ビキニからこぼれそうな様子を収めている。この投稿にフォロワーからは「世界基準のナイスボディ」「くびれが最高」「実在するのか疑うレベルでパーフェクト」とコメントが寄せられている。真田は94年12月28日