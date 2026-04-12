イランメディアは、11日にパキスタンで始まったアメリカとイランによる戦闘終結に向けた対面での協議が12日も続けられると報じました。仲介国のパキスタンが交渉期間の延長を提案し、イランとアメリカがこれに同意したとしています。現地時間11日午後に始まった協議は、断続的に12日の未明まで続けられたということです。協議では専門家レベルの話し合いも行われ、共通の枠組みを目指し文書が交わされたということですが、イランメ