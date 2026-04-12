元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が11日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。2週連続でゲスト出演のドランクドラゴン鈴木拓（50）から「鶏ガラ」呼ばわりされ、反発する一幕があった。番組は、ラジオにおける「相づち」論で盛り上がった。田中は「ラジオとか無音が怖いからつい相づち打っちゃうんだけど、その間がリスナーにとっては心地よかったりして。聴いて