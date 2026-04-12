保育園に行きたくない男の子に、助けを求められる大型犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で5万9000回再生を突破し、「かわいい」「なんだか困惑してる！？」といったコメントが寄せられています。 【動画：朝、男の子が『保育園に行きたくない』と駄々をこねた結果→大型犬に助けを求めて…愛に溢れた光景】 保育園に行きたくない→ワンコに助けを求めてみる TikTokアカウント「yuka.a1006