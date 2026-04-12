旅行から帰ってくるお母さんを迎えに行くことになったワンコ。再会を待ちわびる様子と、ついに訪れた瞬間のリアクションが多くの人の心を掴んでいます。 記事執筆時点で再生回数は12万回を突破し、「可愛い」「本当に大好きなんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：旅行に出かけたお母さん→犬と一緒に『駅までお迎えに行った』結果…愛おしい『2日ぶりの再会』】 「迎えに行く？」の一言で You