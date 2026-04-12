新たに子犬を迎えたご家族。気になるのが先住犬との相性ですが、そんな心配は杞憂だったようで…！？微笑ましい『はじめまして』に反響が集まり、投稿は43万回再生を突破。「ダブル天使♡」「可愛すぎて涙出てくる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『子犬と先住犬が仲良くできるか』心配していたら、会わせた瞬間に…『はじめましてとは思えない光景』】 先住犬の元へ子犬が… 新しい家族を