海外勢は日本メーカーよりピンチ!?2025年度末はホンダの巨額赤字や日産の経営危機をはじめ、日本の自動車メーカーの業績悪化が大きな話題となりました。しかし海外に目を向けてみると、日本勢よりはるかに危機的な状況にあるメーカーも少なくありません。巨額の赤字を計上した欧米の大手に、どのような危機が迫っているのでしょうか。現状を整理していきます。【次期「ルパンの愛車」かも!?】これが新型「エンジン搭載のフィアッ