テレビ朝日系「グッド!モーニング」（月〜金曜午前4時55分、土曜午前6時、日曜午前5時50分）に出演中の気象予報士、今井春花（さくら）さん（26）が11日までに、インスタグラムを更新。動画をアップした。今井さんは「衣装に加えて髪型も相まって、もはやてるてる坊主でした!」とコメントし、動画をアップした。今井さんはてるてる坊主のような、すとんとしたAラインのミニワンピースを着用。階段を駆け降り、笑顔を見せている。こ