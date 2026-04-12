女優白石まるみ（63）が11日、インスタグラムを更新。セーラー服姿をアップした。白石は「年をとるのは楽しい本日より芸能生活49周年に向けて走り出しました」と報告し「年だから、こんなことしたら恥ずかしい…とか、こう言う習い事したいけど、若い人たちに混じってやるのはちょっと…とか、尻込みする人も多いと思うけど、興味のあることはなんでもやってみたらいいと思いますだって、これからの人生で今日が1番若いしね」