俳優の山本裕典が挑む「オファー待ち30時間マラソン」が2日目を迎え、スタートを前に宿泊先の風呂でリフレッシュする姿が公開された。【映像】山本裕典の入浴シーンABEMAは2026年4月11日の開局10周年を記念し、特別番組『30時間限界突破フェス』を放送。その目玉企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』は、伊豆諸島の三宅島を舞台に、12日夜10時までに島を2周、およそ60kmの完走を目指すものである。番組『愛のハイエナ