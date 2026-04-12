アイドルグループMy_Stageの浜辺ゆりなが11日までにインスタグラムを更新。入浴シーンを公開した。浜辺は「お湯つかるの好き昔はよく映画とか見て手がふにゃふにゃなってた笑」とコメント。バストを泡で隠した入浴シーンや、床に寝そべりシャワーを浴びるシーンを動画で投稿している。この投稿にフォロワーからは「5億回見る」「ほんと宇宙イチかわいい」「童顔でこんなボディは反則なのよ」「ドキドキしちゃうよ」とコメントが