沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、研修旅行中だった同志社国際高校（京都府京田辺市）の生徒らが死傷した事故を受け、文部科学省は安全管理の状況や平和学習の内容などについて、同校を運営する学校法人同志社（京都市）に対し、現地調査を行う方針を固めた。文科省は現在、京都府を通じて事故発生の状況などの確認を進めているが、現地調査でより詳細に把握する必要があると判断した。今月下旬にも担当者が法人本部を訪ねる