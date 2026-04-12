日本テレビの渡邉結衣アナウンサー（25）が11日、自身のインスタグラムを更新。2年間担当した番組からの卒業を報告した。「先日、4月6日の放送回を以て、入社2年目から2年間担当した『大悟の芸人領収書』を卒業しました」と番組卒業を報告した。「いつも周りにさりげなく気遣いをされる大悟さんの横で、レギュラー放送開始当初から、スタッフの皆さんとこの番組に携わる機会を頂けたことを光栄に思います」と記し、MCの「千