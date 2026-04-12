木南晴夏、高杉真宙出演のフジテレビドラマ「今夜、秘密のキッチンで」が９日にスタートした。女優を引退して大手企業の御曹司と結婚した坪倉あゆみ（木南晴夏）だったが、夫の坪倉渉（中村俊介）のモラハラが酷く、先妻の娘陽菜（吉田萌果）には反発される悲惨な日々。ある日、キッチンで倒れると、Ｋｅｉと名乗るシェフ（高杉真宙）が現れ…。ネットでは初回から、夫・渉のモラハラ＆マザコンに「イライラ」「旦那クソムカ