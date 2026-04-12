俳優の山本裕典が企業に求める「希望のギャラ」について赤裸々に告白した。【映像】山本裕典の入浴シーン＆希望のギャラABEMAは2026年4月11日の開局10周年を記念し、特別番組『30時間限界突破フェス』を放送。その目玉企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』は、伊豆諸島の三宅島を舞台に、12日夜10時までに島を2周、およそ60kmの完走を目指すものである。番組『愛のハイエナ』内のホスト企画で大きな注目を集めるも、一