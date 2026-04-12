グラビアアイドル榎原依那（28）が11日までにインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。榎原は「むちむちだな〜#ヤンマガオフショット」とつづり、ミニワンピ姿のオフショットをアップした。タイトなワンピースでボディーラインをくっきりと際立たせ、ボタンを全開にして美谷間を露出させている。この投稿にフォロワーからは「メチャメチャ色気が出てきましたね」「ぶらぼー!」「こぼれそう」「最高です」とコメントが寄せ