タレント中山秀征（58）が11日までにインスタグラムを更新。左足関節脱臼骨折で入院したタレント松本明子（60）を見舞ったことを報告した。中山は「松本明子さん4月8日に還暦を迎えた松本さんですが、なんと足の骨を折ってしまい病室で誕生日をむかえることにしかし、そこは持ち前のパワフルさで病室は大爆笑!!同期の大沢逸美さん木元ゆうこさん小林千絵さん同期アイドル大集合」とつづり、松本とのショットや、同期アイドルら