2026年4月からは、自転車の交通違反にも青切符による取り締まりが始まりました。実際に青切符を切られると、「このあと何が起こるのか」「支払わなかった場合はどうなるのか」と不安になる方も多いのではないでしょうか。 特に、反則金をそのままにした場合の扱いは分かりにくく、誤解したまま放置してしまうおそれもあります。そこで記事では、自転車の青切符の基本と、未払いのままにした場合に考えられる影響について解