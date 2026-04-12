◇スペイン1部バルセロナ4―1エスパニョール（2026年4月11日バルセロナ）日本代表が2026年W杯北中米大会（6月11日開幕）で対戦するオランダの主力MFフレンキー・デヨングが2月22日以来の戦列復帰を果たした。太腿裏の負傷で離脱が続いていたが、所属するバルセロナでエスパニョール戦のメンバー入りすると、2―1の後半39分から出場。3―1の同44分にゴール右脇から絶妙の浮き球を入れてFWラッシュフォードのダメ押し弾を