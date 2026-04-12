バーンリー戦の後半、プレーするブライトンの三笘（右）＝バーンリー（共同）【バーンリー（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで11日、ブライトンの三笘薫はアウェーのバーンリー戦に後半35分から出場した。チームは2―0で勝ち、3連勝とした。