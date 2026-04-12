16年リオ五輪レスリング女子48キロ級金メダリストの登坂絵莉さん（32）が11日、自身のインスタグラムを更新。驚異の飛躍力を披露した。「自撮りジャンプっっっ！！！」と高くジャンプした写真をアップ。「今日はわたし監修の @joints_wrestling で子どもたちと汗を流しましたっ」と記した。この投稿に、フォロワーからは「空飛んでる」「さすがアスリートめっちゃ飛んでる」「跳ーーーーーーーーーー躍力」「楽しそう」