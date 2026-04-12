人気格闘家が投資詐欺を受けたと激白。8000万円もの被害にあったことを明かした。【映像】「8000万円騙し取られた」投資詐欺を持ちかけた相手とのやりとりABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内で、人気バラエティ『愛のハイエナ』の特別編『あつまれ ハイエナの森』が展開された。同番組は、ニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）とさらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ