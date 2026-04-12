◆ブンデスリーガ▽第２９節ザンクトパウリ０―５バイエルン（１１日、ミラントア・シュタディオン）バイエルン所属の日本代表ＤＦ伊藤洋輝は敵地のザンクトパウリ戦で先発出場も、後半２２分に左ふくらはぎを気にする様子を見せ、途中交代した。伊藤はチームの４点目が決まった後半２０分すぎ、ピッチに座り込むと、ふくらはぎを押さえた。味方に同箇所を伸ばしてもらう場面もみられたが、プレーの継続が難しくなったようで