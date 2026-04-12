英国で爆発的人気を誇るボーイズバンド「Ｄｅｃｅｍｂｅｒ１０」が１２日放送の日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に出演した。世界的グループ「ワン・ダイレクション」を生み出した英国の大物プロデューサー、サイモン・コーウェル氏がプロデュースして結成された７人組バンド。今年１月にデビューしたばかりにも関わらず、英国では１３公演のチケットがわずか１分で完売となる人