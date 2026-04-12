スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）が１１日、ホーム・アラベス戦で約３か月ぶりに復帰した。１月１８日のバルセロナ戦で左太もも裏を痛めて離脱。前節４日のレバンテ戦でベンチ入りを果たしたが、出番がなかった。そしてこの日は、後半９分に１４試合ぶりとなる公式戦のピッチに立った。すると２―２の同１５分、味方の左クロスをファーから頭で折り返すとＦＷオーリ・オスカルソンのゴールをア