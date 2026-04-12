アストロズの今井達也投手（２７）が右腕の疲労を訴え、遠征先のシアトルからチームを離れて本拠地のヒューストンに戻り、検査を受けることを１１日（日本時間１２日）、球団が発表した。なんらかのアクシデントがあったもようだ。今季西武からアストロズに加入した今井は、メジャデビュー戦だった３月２９日（同３０日）の本拠地・エンゼルス戦では３回途中３安打、４四球で４失点。４月４日（同５日）の敵地・アスレチックス