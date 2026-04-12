世界中で仏像が造られるようになった理由 アレクサンドロス大王が野望に燃えていたから 初期の仏教美術では釈迦は菩提樹や法輪〈＊〉で表され、直接、表現されることはありませんでした。尊い人を像に刻むのは畏れ多いと考えられていたからです。そうした古代インド人の心情を変えたのがアレクサンドロス大王（紀元4世紀後半）でした。アレクサンドロスは古代ギリシアの西のはずれにあったマケドニアの王です。彼はギリシアの