三豊警察署 香川県三豊市の飲食店で男性の顔を殴ってけがをさせたとして、市内の自称配管工の男（60）が11日、傷害の疑いで逮捕されました。 三豊警察署によりますと、男は11日午後5時半ごろ、三豊市の飲食店で男性（41）の顔を数回殴り、軽傷を負わせた疑いが持たれています。 店の経営者から「店の中で暴れている」と110番通報がありました。警察官が店に駆け付けて被害男性や店員に聞き取りを行い、近くの路上にいた