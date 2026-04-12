「自己破産したけれど、知人からの借金だけは弁護士にも隠していた」--そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。相談者によると、その知人は、相談者が自己破産することは把握していたといいます。破産後、返済のことで話し合いをすることになりましたが、その際、知人から給料明細やボーナス明細の提示を求められたそうです。相談者としては、無理のない範囲で返済したいと考えているものの、契約書の作成なども求められ