2028年放送のNHK大河ドラマ『ジョン万』の制作発表を受け、主演の山崎賢人とともに、脚本を手がける藤本有紀への注目がネット上で高まっている。過去作で培った人間描写への評価に加え、“長年温めてきた題材”への挑戦とあって、ネット上では「名作確定じゃん」「この人の作品、全部観てたわ。楽しみ」「再来年が待ちきれない」と期待の声が相次いでいる。【写真】脚本家も話題！数々の名作を手掛けた人物同作は、幕末にアメ