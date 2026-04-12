元プリンセスプリンセスでシンガー・ソングライターの岸谷香（59）が12日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しのフリーアナウンサーとのモロッコ旅ショットを披露した。これまでの投稿でモロッコを旅し、スマホが壊れたことを明かしていた岸谷は「元に戻った携帯でMorocco旅の後半を！！」と書き出し、街中での自身と米ニューヨーク在住のフリーアナウンサー・久保純子の2ショットをアップ。「子供達は授業や仕事があり